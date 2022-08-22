الإعلان عن اكتشاف حقل غاز طبيعي ضخم قبالة سواحل قبرص

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أعلنت الحكومة القبرصية وشركة "إيني" الإيطالية للطاقة اليوم الاثنين عن اكتشاف حقل ضخم من الغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص.

وقالت وزيرة الطاقة القبرصية ناتاشا بيليدو للإذاعة الوطنية "ار اي كيه" إنه تم اكتشاف حقل الغاز بواسطة اتحاد إيطالي فرنسي يتمثل في شركتي "إيني" و"توتال" ويمكن أن يحتوي على نحو 70 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وتحدثت إيني في بيان عن "اكتشاف مهم" على عمق 2287 مترا، وعلى بعد نحو 160 كيلومترا من ساحل قبرص.

وفي عام 2011، اكتشفت شركة "نوبل انريجي" الأمريكية للطاقة حقولا كبيرة للغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص مع التنقيب جهة الشرق من آخر موقع اكتشاف.

ومنذ ذلك الحين، اندلع صراع بين قبرص وجارتها تركيا بشأن استغلال الغاز.