كندا تسجل 621 إصابة جديدة بكورونا وصفر وفيات

سجلت كندا 621 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وصفر وفيات جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و167 ألفا و732 إصابة، بينما تستقر الوفيات عند 43 ألفا و755 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 88 مليونا و201 ألف و109 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.