أول ظهور لشيخ الأزهر بعد عودته من الرحلة العلاجية

أعلن المركز الإعلامي للأزهر الشريف، أنه عُقد اليوم المجلس الأعلى للأزهر الشريف، جلسته الدورية، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لمناقشة عدد من الموضوعات والوقوف على استعدادات الأزهر للعام الدراسي الجديد 2022/2023.

وقدم المجلس الأعلى للأزهر الشريف التهنئة للدكتور رضا حجازي، عضو المجلس الأعلى للأزهر، بمناسبة توليه وزارة التربية والتعليم، متمنين له السداد والتوفيق في خدمة أبناء وطننا والارتقاء بمنظومة التعليم قبل الجامعي، وتوفير البيئة المناسبة للنهوض بمستوى المعلمين، وتطوير المناهج التعليمية.

ويعد هذا هو الظهور الأول للإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب منذ عودته نهاية الأسبوع الماضي من رحلة علاجية في ألمانيا، حيث أجرى فحوصات طبية في مستشفى متخصص في جراحات العمود الفقري.