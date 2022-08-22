وزير القوى العاملة يقرر تكليف عبدالوهاب خضر متحدثا رسميا ومستشارا إعلاميا للوزارة

قرر وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الإثنين، تكليف عبد الوهاب خضر بمهمة المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، وهو عضو نقابة الصحفيين ورئيس التحرير التنفيذي للموقع الإلكتروني لجريدة الأهالي، ورئيس تحرير وكالة أنباء العمال العرب التي يصدرها الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب العضو المراقب لدى جامعة الدول العربية، وأحد أضلاع أطراف العمل الثلاثة في الوطن العربي.

وعمل خضر مديرا لمركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر منذ عام 2019، وقدم العديد من المحاضرات بملف العمل والعمال في محافل عربية ودولية وأفريقية، وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات والأنشطة الإعلامية في بلدان عربية وأوروبية.

كما شارك في متابعة جميع مؤتمرات العمل الدولي بجنيف منذ 2008، وبكافة الأنشطة التي تخص منظمة العمل العربية، وله العديد من المحاضرات في مجال الصحافة والإعلام بدعوة من مؤسسات نقابية وإعلامية في العديد من البلدان، وصدر له كتاب عن الحركة العمالية المصرية قبل وبعد 25 يناير.

كما قدم العديد من الدراسات والأبحاث عن موضوعات عمالية واقتصادية، وحصل على العديد من شهادات التقدير من منظمات متخصصة في مجال الإعلام والعمل والعمال المحلية والعربية والدولية.