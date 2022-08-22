انتشال 7 جثث من مكب قمامة في مدينة ترهونة الليبية

تمكنت الفرق الميدانية بإدارة البحث عن الرفات اليوم الاثنين من انتشال (7) جثث مجهولة الهوية من أحد المواقع في مكب القمامة العام بمدينة "ترهونة الليبية التي تبعد عن العاصمة طرابلس ب 95 كلم إلى الجنوب الشرقي.

وأشارت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الاثنين، إلى أن عملية استخراج الجثث تمت بالتعاون مع "جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة"، مشيرة إلى أن عمليات البحث والاستخراج تتم وفقا للبلاغات الواردة إلى الهيئة.

وكانت الهيئة قد كشفت أمس الأحد، عن وجود مقبرة جديدة بالمكب العام، فيما شرعت اليوم في عملية الاستخراج.

ووصل إجمالي الجثث المستخرجة من مدينة ترهونة ومحيطها، منذ حزيران/ يونيو 2020 إلى 266 جثة، انتشلت من 83 مقبرة، وتم التعرف على هوية 120 منها.

وبحسب بيانات سابقة لهيئة البحث والتعرف على المفقودين، فإن جرائم المقابر الجماعية وقعت أثناء سيطرة قوة "اللواء التاسع" أو ما يعرف بـ"الكانيات" على مدينة ترهونة، وإبان الحرب الأخيرة بطرابلس ومحيطها، عامي 2019، و 2020، قبل أن تنسحب تلك القوة إلى شرق البلاد مع توقف الحرب في حزيران/ يونيو 2020.