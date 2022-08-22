جماعات مثلية تعرب عن ارتياحها لإلغاء الحظر على ممارسة الجنس بين الرجال في سنغافورة

أعربت جماعات تنتمي لمجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا في سنغافورة، عن ارتياحها لإلغاء القانون الذي يجرم ممارسة الجنس بين الرجال في البلاد.



وأفادت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم الاثنين، بأن مجموعات مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا، وصفت الخطوة الجديدة بأنها "بيان قوي يوضح أن التمييز الذي تفرضه الدولة لا مكان له في سنغافورة".



وكان رئيس الوزراء، لي هسين لونج، أعلن أمس إلغاء المادة رقم "377 إيه" من قانون العقوبات، خلال مسيرة "اليوم الوطني" (21 أغسطس)، ولكنه قال أيضا إنه من المقرر أن يتم تعديل الدستور لحماية تعريف الزواج بين الرجل والمرأة من تحديات القانون.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن القرار الجديد سيجعل سنغافورة وجهة جذابة للشركات التي تدعم بقوة قضايا مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا (إل جي بي تي).



جدير بالذكر أن الشركات في سنغافورة -التي كانت تواجه فيها المثلية الجنسية التمييز والتعرض للمحاكمة- واجهت على مر السنين صعوبات في الحصول على تأشيرات من أجل شركاء الحياة من نفس الجنس، وذلك على الرغم من أن الحكومة تعاملت مع بعض تلك الحالات على أساس كل حالة على حدة.