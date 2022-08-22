الخارجية الروسية تدين بشدة الهجوم الإرهابي على فندق بالعاصمة الصومالية

أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي، الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية مقديشيو.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان، أنه "جرى تنفيذ هجوم إرهابي في 19 أغسطس الجاري على فندق حياة الواقع وسط العاصمة الصومالية مقديشيو، وأدى إلى مقتل 21 شخصا وإصابة 117 مواطنا بحسب وزارة الصحة الصومالية، وأصيب 17 بجروح متفاوتة الخطورة".

وأضاف البيان: "إننا ندين بشدة هذه الجريمة الدموية، التي كان ضحاياها من المدنيين وعدد من مسؤولي الحكومة الصومالية، ونعرب عن تضامننا مع الصومال حكومة وشعبا، ونقدم تعازينا الحارة لأسر وأصدقاء الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين على أيدي الإرهابيين".