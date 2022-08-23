مدرب منتخب الناشئين: جاهزون لبطولة كأس العرب بالجزائر

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أكد مؤمن عبدالغفار مدرب منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما أنهم جاهزون لخوض بطولة كأس العرب التي ستقام بمدينة وهران الجزائرية بدءاً من اليوم الثلاثاء وتستمر حتي الثامن من سبتمبر المقبل.

وقال مؤمن عبدالغفار في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين:"شرف لنا الالتقاء بالمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب".

وأضاف :"نحن جاهزون بعد التتويج مؤخرا بلقب بطولة شمال أفريقيا التي حققنا منها استفادة كبيرة".

وأوضح :"البطولة العربية تضم مدارس مختلفة من أفريقيا وآسيا، وهدفنا الأكبر هو المشاركة في كأس العالم المقبلة في بيرو".

وأوقعت القرعة المنتخب المصري للناشئين في المجموعة الرابعة مع السعودية ولبنان وسوريا.