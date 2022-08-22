الحكومة الكورية تحدد 10 مناطق متضررة من الأمطار الغزيرة كمناطق كوارث خاصة

حددت حكومة كوريا الجنوبية 10 مناطق متضررة من الأمطار الغزيرة التي ضربت مؤخرا أماكن في العاصمة سول، وغيرها من المقاطعات، بوصفها مناطق كوارث خاصة، بحسب ما أوردته شبكة "كيه بي إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية.



وقالت الحكومة، اليوم الاثنين، إنها حددت تلك المناطق كمناطق كوارث خاصة بعد الحصول على موافقة من الرئيس يون صوك يول، وبناء على نتائج التحقيقات الميدانية التي أجريت في تلك المناطق خلال الفترة من الثامن وحتى السابع عشر من أغسطس الجاري.



وأضافت أن تحديد مناطق الكوارث الخاصة جاء بناء على الحكم بضرورة اتخاذ تدابير حكومية لإصلاح الأضرار الناجمة عن التعرض للأمطار الغزيرة، في أسرع وقت ممكن، متابعة أنها ستقوم بتحديد مناطق أخرى كمناطق كوارث خاصة فور إثبات التحقيقات الميدانية، التي ستستمر حتى نهاية الشهر الجاري، أن تلك المناطق ينطبق عليها شروط تحديدها ضمن تلك الفئة.



وبموجب هذا التحديد، ستقدم الحكومة دعما ماليا للحكومات الإقليمية من أجل تخصيصه في إعادة إعمار المرافق الخاصة والمهمة المتضررة.