تحقيق روسي في دعوات سفير أوكرانيا لقتل المواطنين الروس

وجه رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، بإعطاء تقييم قانوني لتصريحات منسوبة للسفير الأوكراني في كازاخستان، بيوتر فروبليفسكي، تمت فيها الدعوة علانية إلى قتل الروس.



ووفقا للتحقيق، نشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، قال فيه سفير أوكرانيا لدى كازاخستان بيتر فروبليفسكي، إن النظام الأوكراني يحاول قتل أكبر عدد ممكن من الروس، وفقا لما ذكره موقع"روسيا اليوم" الإخباري.



وجاء في التقرير أن "رئيس لجنة التحقيق الروسية أوعز إلى محققي الجهاز المركزي، في إطار القضايا الجنائية التي تم فتحها، بتقديم تقييم قانوني لأقوال رجل دعا علانية إلى قتل الروس".