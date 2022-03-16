اتحاد الكرة الإنجليزي يعاقب مدرب تشيلسي بسبب تصرفاته المسيئة

أدان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي، بسبب إدعاءات حول سلوكه غير اللائق خلال التصريحات التي أدلى بها حول الحكم انتوني تايلور عقب تعادل فريقه مع توتنهام 2 /2 بالدوري الممتاز.

وقال توخيل إنه ربما من الأفضل ألا يدير تايلور مباراة أخرى لتشيلسي، بعد القرارات المثيرة للجدل للطاقم التحكيمي خلال مباراة الديربي التي جرت على ملعب ستامفورد بريدج في 14 أغسطس الجاري.

وفرض اتحاد الكرة الإنجليزي على توخيل غرامة مالية بقيمة 35 آلف جنيه إسترليني (41 آلف و200 دولار) بجانب منعه من التواجد في المنطقة الفنية لفريقه لمباراة واحدة، بعد المشاجرة التي نشبت بينه وبين الإيطالي انطونيو كونتي مدرب توتنهام، مما استوجب طردهما خلال ديربي غرب لندن.

وفتح اتحاد الإنجليزي تحقيقا بشأن تصريحات توخيل، مع اتهام المدرب الألماني بالتصرف غير اللائق إما من خلال التحيز الضمني أو التشكيك في نزاهة الحكم أو تشويه سمعة اللعبة.

وأعرب توخيل عن خيبة أمله بعد احتساب هدفي توتنهام، حيث قال إن ريتشارلسون كان متسللا في الهدف الأول الذي سجله هويبرج، وأن تشيلسي كان يستحق الحصول على خطأ بسبب تدخل على كاي هافيرتز.

وشعر تشيلسي بالغضب بعدما لم يتم معاقبة كريستيان روميرو لاعب توتنهام على جذبه لاعب الفريق كوكوريلا من شعره، حيث تم الاحتكام لتقنية الفيديو والتي لم تسفر عن حصول روميرو عن بطاقة حمراء ولم يُفرض عليه أي عقوبة.

وبسؤاله حول إذا ما كان يعتقد أن تايلور لا يجب أن يدير أي مباراة لتشيلسي مرة أخرى رد توخيل: "ربما سيكون ذلك أفضل".

وأضاف: "لكن بصراحة لدينا أيضا تقنية الفيديو للمساعدة في اتخاذ القرارات الصحيحة".