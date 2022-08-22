حملة لإزالة الإشغالات في 4 شوارع رئيسة الحي المنتزه أول بالإسكندرية

شن حي المنتزه أول بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمد عبدالله سحلول، بالتنسيق مع الجهات المعنية حملة مكبرة استهدفت إزالة كافة الإشغالات والتعديات في 4 شوارع رئيسة "عمر بن عبدالعزيز وملك حفنى بحري، وإسكندر إبراهيم، وجمال عبد الناصر"، في حي منتزه أول.

وشدد الشريف، في بيان اليوم الإثنين، على رفع جميع التعديات، وكذلك رفع الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، لعدم إعاقة حركة المرور والمارة وللحد من هذه الظاهرة المسيئة للمظهر الحضارى للمدينة.

وجاءت الحملة استمرار لتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات بالأسواق المخالفة على مستوى الأحياء، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات جديدة، ضمن سلسلة الحملات المكبرة التي تنفذها محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية استجابة لشكاوى المواطنين.