صلاح: هدفي التتويج بلقبي دوري الأبطال والبريميرليج هذا الموسم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يرى محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول ومنتخبنا الوطني، أن الدوري الإنجليزي هذا الموسم سيكون أقوى بكثير من المواسم الماضية.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد مساء اليوم الاثنين، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال صلاح في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "Bein sports": "الدوري الإنجليزي هذا الموسم سيكون أكثر قوة وإثارة، فجميع الأندية لديها رغبة كبيرة في تقديم موسمًا إستثنائيًا."

وأضاف: "هناك أربعة أندية ستنافس بقوة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم وهم، ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي و أرسنال."

وعند سؤاله عن أهدافه في الموسم الرياضي الجديد، أجاب: "أريد تحقيق لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»."