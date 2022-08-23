﻿﻿محافظ كفر الشيخ: إزالة 146 حالة تعد ضمن الموجة الـ20

شهد مركز كفر الشيخ، اليوم الإثنين، حملة لإزالة المخالفات ضمن الموجة الـ20، برئاسة المهندسة عايدة ماضي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وتمكنت من إزالة 16 حالة مخالفة، منها 12 حالة على مساحة 1087 مترا، و4 حالات على مساحة 6 قراريط و15 سهما، بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ وحضور اللواء محمود الكموني مساعد مدير الأمن.



وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الجملة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها، مؤكداً إزالة 146 حالة تعد منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة الـ20، على مساحة 24 فدانا و17 قيراطا و21 سهما، و17507 أمتار، بالتنسيق مع كافة جهات الولاية والأجهزة المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن.

وأكد نور الدين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض، منوهًا بأن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية التي بدأت السبت الماضي بالمرحلة الأولى وتستمر حتى 1 سبتمبر المقبل تليها المرحلة الثانية في المدة من 10 إلى 29 سبتمبر 2022 ثم المرحلة الثالثة في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر المقبل.



وأوضح أنه وجه الأجهزة والجهات التنفيذية بالتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة، على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد وعلى المجاري المائية بصورة أساسية في بداية الموجة.