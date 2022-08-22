تكريم لاعب كرة القدم الأوكراني أندريه شيفتشينكو

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تلقى لاعب كرة القدم الأوكراني أندريه شيفتشينكو تكريما، وهو واحد من بين العديد من الأوكرانيين الذين حصلوا على التكريم لما قدموه من خدمات استثنائية لبلدهم، بعد حوالي ستة أشهر من غزو روسيا لجارتها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليلة الأحد إن شيفتشينكو تلقى وسام الأساطير الوطنية لأوكرانيا "وسام الاستحقاق الوطني"، نظرا لاستخدام شهرته في مساعدة البلاد.

ولعب شيفتشينكو كمهاجم لفرق دينامو كييف، وميلان ، وتشيلسي والمنتخب الأوكراني لكرة القدم.

كما تم تكريم قائد قطار قام بجلب الأشخاص الفارين من المناطق المحاصرة. وقتلت زوجته خلال إحدى الرحلات.

كما حصل على الأوسمة أيضا رجل إطفاء، و طبيب، ومعلم، ومغني ومتطوع يدعم الجيش الأوكراني.

وكان قد تم الأعلان عن الأوسمة العام الماضي وتهدف إلى الاعتراف بالخدمة الاستثنائية لتنمية أوكرانيا. وتقاوم أوكرانيا منذ شهر فبراير الماضي ضد الغزو الروسي.