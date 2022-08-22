توالت الكثير من الدراسات حول خطورة التواجد في أماكن التدخين وأضرارها المسرطنة على المدخنين السلبيين، لكن ذهبت دراسة حديثة لأبعد من ذلك، باكتشاف آثار مسرطنة ناجمة عن "لمس أدوات المدخنين" أو "لمس المدخنين لأشياء في المنزل" تكتسب المواد المسرطنة عن المدخن، التي تنتقل باللمس لمختلف القاطنين في المكان.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن معمل بريكلي الأمريكي بكاليفورنيا، قيام فريق من المعمل بـ3 تجارب، أولها بتعريض فئران التجارب للمس مواد ناتجة عن التدخين، لتكون النتيجة رصد معدلات من الـ"إن إن كي" والـ"إن إن إن"، وكليهما من مشتقات النيكوتين، ومواد مسرطنة ظهرت في بول فئران التجربة تفوق المعدلات الطبيعية في الجسم بـ80 مرة.

وللتأكد من نتيجة الدراسة، تم تطبيق التجربة على 3 أشخاص غير مدخنين، بإلباسهم ملابس مدخنين لـ3 ساعات، مع القيام بجهد من أجل حدوث تعرق واحتكاك بين الجلد والملابس، وكانت النتيجة رصد نفس معدلات المواد المسرطنة في البول بعد خلع الملابس بـ8 ساعات.

ولمعرفة ضرر تلك المواد، تم تعريض أنسجة من رئة بشرية للمادتين المشتقتين من النيكوتين، لتحدث خلال التجربة ضرر بالحمض النووي للنسيج، ما يفيد بقدرة تلك المواد على التسبب في سرطان الرئة.

وفي مسح تم خلال الدراسة، تمت مقارنة معدلات المادتين المسرطنتين المذكورتين على قطع الأثاث في منازل أشخاص مدخنين وغير مدخنين، ليتبين اقتراب معدلات المواد في منازل المدخنين للحد الخطر بحسب المعايير الأمريكية، بينما لم تظهر معدلات مقلقة في منازل غير المدخنين.

يذكر أنه خلال الدراسات المتعلقة بالتدخين السلبي، كانت نتائج احتمال عرضة المدخن السلبي لسرطان الرئة تصل لـ30%.