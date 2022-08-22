رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية: تنفيذ 80 قرار إزالة منذ بداية الموجة الـ20

قال المهندس ياسر الفولي رئيس جهاز حماية أملاك الدولة، في تصريحات صحفية خاصة لـ«الشروق»، إن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات لتعديات على أراضي الدولة منذ بداية الموجة الـ20 نحو 80 قرارا حتى اليوم الاثنين، وذلك بمناطق برج العرب وقرى بهيج وبنجر السكر وترع بهيج والنصر.

وكان قد أكد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، أن هناك تنسيقا كاملا بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء في تنفيذ قرارات الإزالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم، وإنه لا تهاون في إزالة التعديات.

ووجه الشريف، باستمرار انعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمتابعة على مدار الـ24 ساعة والتنسيق مع الأحياء والجهات المعنية لتذليل أي معوقات وتسهيل تنفيذ الإزالات.