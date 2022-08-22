كوريا الجنوبية: إتاحة الجولات السياحية الليلية داخل قصر كيونج بوك الملكي من 1 سبتمبر

من المتوقع أن تبدأ الجولات السياحية الليلية داخل قصر "كيونج-بوك" الملكي في كوريا الجنوبية، للاستمتاع بالأجواء الليلية الهادئة مع نسمات الخريف المنعشة، اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل، وذلك وفقا لما جاء في وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء، اليوم الإثنين.
وأعلنت إدارة التراث الثقافي في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، أن الجولات الليلية داخل قصر "كيونج-بوك" للنصف الثاني من العام الجاري ستبدأ اعتبارا من 1 سبتمبر حتى 6 نوفمبر من هذا العام.
وستكون مواعيد الزيارة من 7:00 مساء حتى 9:30 مساء، وآخر موعد للدخول هو الساعة 8:30 مساء، لكن الجولات الليلية للقصر ستكون غير متاحة كل يومي الإثنين والثلاثاء في الأسبوع.
ويمكن الدخول إلى القصر من خلال الحجز المسبق عبر الإنترنت، أو الحصول على تذكرة الدخول من الشباك المخصص لبيع التذاكر في الموقع.
وتم تحديد عدد الزوار اليومي الأقصى بـ2700 شخص، وتبلغ قيمة تذكرة الدخول للفرد 3000 وون (2.24 دولار).
ويتم بيع التذاكر بمقدار 2000 تذكرة عن طريق الموقع الإلكتروني (https://ticket.11st.co.kr
)، ويمكن لكل شخص واحد شراء تذكرتين على الأكثر.
ويمكن حجز التذاكر للجولات الليلية خلال شهر سبتمبر اعتبارا من الساعة 10:00 قبل الظهر في يوم 25 أغسطس، وسيكون حجز التذاكر لجولات شهر أكتوبر متاحا اعتبارا من الساعة 10:00 قبل الظهر في يوم 23 سبتمبر.
ويمكن لكل شخص شراء تذكرتين بهوية اشتراكه في الموقع، لمنع شراء تذاكر كثيرة والتجارة بها في السوق السوداء.
وسيكون شراء التذاكر في موقع القصر متاحا لـ700 زائر (500 زائر محلي، و200 زائر أجنبي) على أساس أسبقية الحضور، ويمكن لكل شخص شراء تذكرتين مثل الحجز عبر الإنترنت.
وستكون الجولات الليلية داخل القصر مجانا للأشخاص الذين يرتدون الزي التقليدي الكوري "الهانبوك"، ومن ساهموا في النضال من أجل الدفاع عن الوطن وأزواجهم، وذوي الاحتياجات الخاصة الحرجة مع مرافق واحد، والمعاقين في حالات خفيفة، ومن يحمل شهادة تثبت أنه من أسرة مناضل راحل من أجل الدفاع عن الوطن، والأطفال دون سن السادسة وكبار السن فوق سن 65، حيث يمكن للمستفيدين الدخول إلى القصر بعد تقديم هوياتهم أو المعلومات ذات الصلة عند بوابة "هيونجنيمون".
ويجب على الأوصياء الذين لديهم أطفال تقل أعمارهم عن 6 سنوات، حجز التذاكر مسبقا أو من خلال شراء التذاكر في الموقع.
وقال مسؤول في الإدارة، إنه يتطلع إلى أن يصنع زوار الجولات الليلية للقصر ذكريات لا تنسى في قصر "كيونج-بوك"، وهو يمثل التراث الثقافي لكوريا الجنوبية.