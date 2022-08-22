قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، المسؤول عن تطوير جزيرة الوراق، إن الوزارة أتاحت مجموعة من البدائل للتعامل مع سكان الجزيرة، موضحًا أن «الوراق» تضم ما يقرب من 6 آلاف أسرة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن الوزارة صنفت سكان الجزيرة بعد حصرهم، إلى مالكين لعقارات أو حائزين للأرض، ومالكين لعقارات وحائزين للأرض، إضافة إلى مالكي الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى تحديد قيمة الأملاك بالاستعانة بجهات الدولة المختلفة وخبراء في التقييم العقاري.

وأوضح أن الوزارة تطرح مجموعة من البدائل على سكان الجزيرة، أولها تعويض مادي يقابل ما يملكه المواطن، إضافة إلى تعويض اجتماعي 40 ألف جنيه للغرفة السكنية، قائلًا إن البديل الثاني إتاحة وحدات عينية بمدن جديدة أو مناطق قريبة من الجزيرة.

ولفت مساعد وزير الإسكان، إلى إتاحة ما يقرب من 800 وحدة في العبور وحدائق أكتوبر ومطار إمبابة، متابعًا: «وحدات مخفضة، وجزء كبير منها مفروش بالتعاون مع وزارة التضامن، حتى تكون جاهزة لإقامة السكان».

وأشار إلى أن الخيار الثالث السكن البديل، في 4 آلاف وحدة سكنية كاملة التشطيب على مساحة 61 فدانًا، للراغبين في العودة للجزيرة مرة أخرى، مختتمًا: «المواطن يدفع الفارق ما بين الوحدة التي قيمت والوحدة الجديدة بتقسيط على مدار 20 و30 عامًا بمبادرة التمويل العقاري».