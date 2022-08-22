الإسكان: مدينة العلمين الجديدة أحدث إضافة تقدمها مصر للعالم

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن مدينة العلمين الجديدة هي أحدث إضافة تقدمها الدولة للمصريين وللعالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" على شاشة "المحور"، مساء الاثنين، أن المدينة تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وإذا ما قورنت بكل الدول الموجودة على حوض المتوسط، فلن توجد مدينة توفر بها المقومات الحديثة كما هو الحال في العلمين الجديدة.

وأوضح أن المدينة مزودة ببنية تحتية ذكية، إلى جانب التخطيط العمراني المتطور، وتوفير المرافق في فترة زمنية قصيرة، بالتواكب مع أحدث ما توصل إليه العلم.

وأشار إلى أن المجتمعات السكانية المقامة بالمدينة تعبر عن نسيج المجتمع المصري، وتخدم السياحة إلى جانب التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن المدينة مستدامة وليست مصيفية كما هو متعارف عليه في مدن الساحل الشمالي،لكنها تعمل طول السنة.