مصرع نجار مسلح سقط من الطابق الرابع أثناء عمله في المنوفية

لقي نجار مسلح مصرعه؛ إثر سقوطه من الطابق الرابع أثناء عمله في فك شدة خشبية من عقار تحت الإنشاء.



وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مستشفى السادات المركزي بوصول "ع. ع. س"، 20 سنة، نجار مسلح مقيم البريجات التابعة لمحافظة البحيرة، مصابا بكسر بالجمجمة ونزيف من الأذن والأنف والصدر، وتوفي متأثرا بإصابته.



وبسؤال زميله، أكد أنه أثناء عمل صديقه في الطابق الرابع في عقار تحت الإنشاء سقط أثناء فك شدة خشبية، نافيا الشبهة الجنائية.



فيما تم تحرير محضر بالواقعة رقم 6239 إداري مركز السادات، وتولت النيابة التحقيق.