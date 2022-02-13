أول تعليق من ميدو بعد تتويج الزمالك بالدوري

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علق أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على تتويج فريقه بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 14 في تاريخه مساء اليوم الاثنين.

وتوج فريق الزمالك بلقب الدوري الممتاز رسميًا مساء اليوم الاثنين، بعد تعرض فريق بيراميدز لهزيمة بهدف نظيف أمام نظيره فيوتشر.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على تويتر: "الزمالك اخد الدوري في إحدى فنادق القاهرة.. الدوري التاريخي."

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري على ستاد القاهرة، في الثامنة مساء غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري المصري الممتاز.