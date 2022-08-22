الشرطة السويدية تعثر على متفجرات في مهرجان ستوكهولم للثقافة

أكدت الشرطة السويدية، اليوم الاثنين، العثور على متفجرات في مهرجان صيفي شهير بالعاصمة ستوكهولم.

وأوضحت الشرطة، -في بيان نقله موقع "ذا لوكال" الإخباري السويدي- أن أحد الضباط وجد حقيبة مشبوهة ليل أمس الأحد، في متنزه كونجستراد جاردن، وهو أحد المواقع الثلاثة التي تُقام فيها فعاليات مهرجان ستوكهولم للثقافة.

وأضاف البيان أن الشرطة تدخلت على الفور وأوقفت الحفلة الجارية، ثم فرضت حاجزًا أمنيًا في المنطقة المحيطة بالحقيبة لحين قدوم فرقة المفرقعات للتعامل مع الوضع.

وقال رئيس الشرطة المحلية في منطقة نورمالم بالعاصمة ستوكهولم، إريك أكرلوند، إنه تم التعامل مع الحقيبة المشبوهة منذ البداية بجدية شديدة، مضيفًا أن المهرجان كان يتضمن العديد من الناس، وهو ما دفع الضباط إلى فرض حاجز أمني في المنطقة.

وأشار أكرلوند إلى أن خبراء المفرقعات فتحوا الحقيبة في الساعة الواحدة ليل أمس ليجدوا قنبلة تحتوي على عدة متفجرات، لافتًا إلى أنه كان من المبكر للغاية تحديد ما إذا كانت هناك إمكانية لانفجار تلك القنبلة بالفعل.