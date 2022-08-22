وجهت وزارة الصحة والسكان نصائح للمواطنين للحفاظ علـى الجلد من الجفاف خلال فترة الصيف، وذلك باتباع النصائح التالية:
1- الاستحـمـام مـرة واحدة يوميا فقـط لا أكثر ولمدة لا تزيد عن 15 دقيقـة.
2- تجفيف البشـرة بلطف بعـد الاستحـمـام وعـدم فـركـهـا .
3- تجنب استعـمـال الصابون المعطـر واستعـمـال صابـون طبـي خـاص .
4-استعـمـال مـاء بدرجـة حرارة معتدلة في الغسل والاستحـمـام.
5- استعمال مرطبات أساسها زيتي أو دهني بدلًا من المرطبات المصنوعة من أساس مائي .
6- استعمال كريمات المضادات الحيوية خاصة على شقوق الجلد التي قد تنشأ مع الحكة والجفاف.
7- استعمال كريمات الستيرويدات أو كريمات الكورتيزون لتسكين حكة الجلد الشديدة .
8-تجـنـب مصـادر الحـرارة المرتفـعـة .
9- شـرب كميـات كافيـة من الـمـاء .
10- استعـمـال زيت جـوز الهنـد أو بعض الزيوت العطرية المنـاسبـة .
11- استعـمـال قفـــازات مناسبـة عنـد غسـل الصـحـون.
12- التركيــز على ارتداء الملابـس القطنيـة.