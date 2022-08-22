 الاستحمام مرة يوميا.. 12 نصيحة من الصحة لتجنب جفاف الجلد - بوابة الشروق
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الاستحمام مرة يوميا.. 12 نصيحة من الصحة لتجنب جفاف الجلد

منى زيدان
نشر في: الإثنين 22 أغسطس 2022 - 1:18 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 أغسطس 2022 - 1:18 ص

وجهت وزارة الصحة والسكان نصائح للمواطنين للحفاظ علـى الجلد من الجفاف خلال فترة الصيف، وذلك باتباع النصائح التالية:

1- الاستحـمـام مـرة واحدة يوميا فقـط لا أكثر ولمدة لا تزيد عن 15 دقيقـة.

2- تجفيف البشـرة بلطف بعـد الاستحـمـام وعـدم فـركـهـا .

3- تجنب استعـمـال الصابون المعطـر واستعـمـال صابـون طبـي خـاص .

4-استعـمـال مـاء بدرجـة حرارة معتدلة في الغسل والاستحـمـام.

5- استعمال مرطبات أساسها زيتي أو دهني بدلًا من المرطبات المصنوعة من أساس مائي .

6- استعمال كريمات المضادات الحيوية خاصة على شقوق الجلد التي قد تنشأ مع الحكة والجفاف.

7- استعمال كريمات الستيرويدات أو كريمات الكورتيزون لتسكين حكة الجلد الشديدة .

8-تجـنـب مصـادر الحـرارة المرتفـعـة .

9- شـرب كميـات كافيـة من الـمـاء .

10- استعـمـال زيت جـوز الهنـد أو بعض الزيوت العطرية المنـاسبـة .

11- استعـمـال قفـــازات مناسبـة عنـد غسـل الصـحـون.

12- التركيــز على ارتداء الملابـس القطنيـة.

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