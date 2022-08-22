افتتح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية 9 مشروعات خدمية وتنموية جديدة بأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، بقطاعات الشباب والرياضة، والأبنية التعليمية، والموارد المائية والري، والطب البيطري، والطرق والكباري، بتكلفة إجمالية 240 مليون جنيه، ضمن سلسلة الافتتاحات والتفقدات للمشروعات الخدمية والتنموية طبقًا للبرنامج الميداني المُعد لكل مركز ومدينة على مستوى المحافظة، احتفالا بالعيد القومي لمحافظة القليوبية خلال شهر أغسطس الحالي.

وأوضح الهجان خلال تفقده للمشروعات أن مصر شهدت العديد من الإنجازات والمشروعات الكبرى خلال الفترة الماضية، وكان للقليوبية نصيب كبير منها، مُضيفًا أن المحافظة ستشهد خلال الاحتفال بعيدها القومي هذا العام، افتتاح العديد من المشروعات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي في كافة القطاعات الخدمية.

وبدأ المحافظ بافتتاح مشروع بقطاع الشباب والرياضة بحي شرق شبرا الخيمة، حيث افتتح إحلال وتجديد الملعب الخماسي الكائن بمركز شباب مساكن إسكو، والذي يقع على مساحة1500 متر، بتكلفة 700ألف جنيه، ويستوعب مركز شباب إسكو أكثر من 60 ألف نسمة، ويشمل ألعاب متعددة منها، كرة القدم، والكونج فو، والكاراتيه، والملاكمة، والعديد من الأنشطة الثقافية، والاجتماعية، والفنية، ونشاط الكشافة.

كما افتتح المحافظ مركز التكامل الحسي لذوي الاحتياجات الخاصة داخل المركز، ويضم المركز تنميات حسية، حركية، سمعية، بصرية، كما يتبنى المركز العديد من الأنشطة المجتمعية، مثل مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة بلدنا أحلى، وعلم ابنك الرسم.

وفي قطاع الأبنية التعليمية توجه "الهجان" لوضع حجر الأساس لتوسعة مدرسة مسطرد الزراعية بحي شرق شبرا الخيمة، وستكون التوسعة عبارة عن 28 فصلا، كما تفقد "المحافظ" مدرسة نجيب محفوظ المتميزة، بتكلفة 6 ملايين جنيه.

ثم افتتح "محافظ القليوبية" مدرسة بهتيم الثانوية الفنية للتمريض بالمركز الطبي المطور ببهتيم، بتكلفة 600 ألف جنيه، ليتم البدء بالعمل بها في العام الدراسي المقبل، واشتملت التجهيزات توفير معدات ومعامل وعدد من الغرف.

جاءت الافتتاحات بحضور اللواء أحمد مرزوق رئيس مركز ومدينة شبرا الخيمة، واللواء خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء ماهر هاشم رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.