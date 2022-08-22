قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن الإدارة الأمريكية بواشنطن تنتهج سياسة عدوانية تجاه روسيا، وإن احتمال استمرار الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا -الذي قطعه الأمريكيون- بعيد كل البعد عن الوضوح.

وأضافت ريابكوف، في تصريحات صحفية نقلتها شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية: "التخمين بشأن احتمالات إجراء حوار استراتيجي مع الولايات المتحدة -خاصة عندما قطعه الأمريكيون- مهمة غير مجدية، بالنظر إلى سياسة واشنطن المناهضة لروسيا"، مشيرًا إلى أن "احتمال استئناف الحوار ليس واضحا على الإطلاق، بالنظر إلى السياسة العدوانية المتهورة التي تنتهجها واشنطن تجاه روسيا، وبطبيعة الحال، نحن نراقب بعض الإشارات المتعلقة باستئناف الحوار حول موضوع الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، لكن ما وراءها لا يزال غير واضحا، والمفاوضات بشكل عام لا تجرى عبر وسائل الإعلام".

ووفقا لنائب الوزير الروسي، فإن الرؤية الروسية للحوار مع الولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجي تبقى دون تغيير، موضحًا أن "روسيا تهدف لتطوير معادلة أمنية جديدة تأخذ في الاعتبار جميع العوامل التي تؤثر على الاستقرار الاستراتيجي، وتحقيقا لهذه الغاية، نحن نسعى جاهدين لتغطية النطاق الكامل للأسلحة الهجومية والدفاعية والنووية وغير النووية الاستراتيجية".