إيطاليا تسجل 19 ألفا و470 إصابة جديدة بكورونا و63 وفاة

سجلت إيطاليا 19 ألفا و470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و63 وفاة مرتبطة بالوباء، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 21 مليونا و650 ألفا و468، والوفيات إلى 174 ألفا و722.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 140 مليونا و178 ألفا و260 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.