الجزائر تدين بشدة الاعتداء الإرهابي في الصومال



أدانت الجزائر بشدة اليوم الاثنين، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو وخلّف العديد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، واصفة هذا العمل بـ" الشنيع".



وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: "الجزائر وأمام هذا الظرف الأليم، تتقدم بتعازيها الخالصة لعائلات الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى"، معربة عن تضامنها الكامل ودعمها الثابت للحكومة والشعب الصوماليين في كفاحهما ضد الإرهاب.



وجددت الجزائر دعوتها من أجل " عمل صارم على المستويين الإقليمي والدولي من أجل القضاء على هذه الآفة التي يشكل انتشارها السريع في أفريقيا، تهديدا مباشرا للسلم والأمن الجماعيين وتقف عائقا كبيرا أمام تطور القارة".