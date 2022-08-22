رئيس مجلس السيادة بالسودان يؤكد وقوف الدولة مع المتأثرين بالفيضانات بولاية الجزيرة

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقوف الدولة حكومة وشعباً مع المتضررين من السيول والأمطار بولاية الجزيرة، وحرص الحكومة على تقديم الدعم اللازم لهم، بما يسهم في جبر الضرر الواقع عليهم.

وأعرب رئيس مجلس السيادة - لدى مخاطبته أمس /الأحد/ المتأثرين بالسيول والفيضانات بمنطقة المناقل بولاية الجزيرة - عن أسفه لإضاعة ثلاث سنوات من الفترة الانتقالية في التشاكس السياسي، مشيراً إلى ضرورة الانتباه لقضايا المواطن الحقيقية والاهتمام بها.

وأعلن رئيس مجلس السيادة تشكيل لجنة قومية برئاسة عضو مجلس السيادة الطاهر حجر لمتابعة توفير المعينات والدعم اللازم للمتأثرين، ولجنة فرعية من واليي النيل الأبيض والجزيرة ولجان الأمن بالولايتين لتفقد المصارف والاطمئنان على عملها بالصورة المثلى.

ووجه رئيس مجلس السيادة بمعالجة الترع وتنظيف القنوات وتعويض المواطنين الذين أصابتهم أضرار في ممتلكاتهم، مشيراً إلى إعلان الحكومة حملة استنفار داخلية وخارجية لدرء آثار السيول والفيضانات حتى تعود المنطقة إلى سيرتها الأولى.

كما وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، سلاح المهندسين بالقوات المسلحة، بمواصلة الجهد الهندسي وتحريك معداته اليوم لإنشاء عبارات على طريق المناقل لنقل المواد الغذائية للمواطنين المتأثرين بالسيول والأمطار.

وأثنى البرهان على الجهود الكبيرة التي قام بها أبناء الولاية لمواجهة ودرء آثار السيول والفيضانات بالمنطقة.