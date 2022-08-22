وزير بولندي يصعد الأزمة مع الاتحاد الأوروبي ويتهمه بالسرقة

صب وزير العدل البولندي جام غضبه على الاتحاد الأوروبي - وانتقد علنا ألمانيا - بسبب "سرقة" المليارات من أموال الاتحاد الأوروبي ، فيما تتصاعد الأزمة بين بروكسل ووارسو حول الأمور المالية.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن وزير العدل زبجنيو زيوبرو، الذي يرأس حزبا متشككا في الاتحادالأوروبي بالائتلاف القومي في بولندا، اتهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين بـ "غش " الحكومة البولندية بعد قرابة ثلاثة شهور من التلويح بأن الدولة باتت أقرب من الحصول على 35 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة للتعافي من الجائحة.

وتأتي اتتقاداته في وقت تتنامي فيه شكوك الحزب الحاكم في بولندا، القانون والعدالة، في دفع هذه الأموال،

وأضافت بلومبرج أن المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ، وضعت اصلاح السلطة القضائية في بولندا كشرط للإفراج عن الأموال.

وقالت فون دير لاين إن الخطوات التي اتخذتها الحكومة البولندية لعلاج هذه المسألة لم تكن كافية.

وصرح زيوبرو للصحفيين في كونين بوسط بولندا اليوم الاثنين بأن "بولندا يجري سرقتها وأن الساسة الألمان يقومون بدور بارز في هذا النهب". ودمج ألمانيا مع الاتحاد الأوروبي ككل، حيث طالب حكومته بالكف عن الاذعان لمطالب بروكسل وبرلين.

يذكر أن فون دير لاين ، وهي وزيرة ألمانية سابقة ، تم تعيينها من قبل المجلس الأوروبي المؤلف من زعماء الدول الأعضاء الـ 27 بالتكتل ، وصدق على تعيينها البرلمان الأوروبي الذي يتولى الناخبون الأوروبيون انتخاب مشرعيه. وتمثل رئيس المفوضية مصالح الاتحاد الأوروبي ككل .