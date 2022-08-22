عضو مجلس السيادة السوداني الطاهر حجر يلتقي وفد المحكمة الجنائية الدولية

التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الطاهر أبو بكر حجر، اليوم الاثنين، وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة نائب المدعي العام للمحكمة، نزهة شامين خان.

وقال مركز إعلام مجلس السيادة السوداني، في بيان اليوم، إن اللقاء الذي تم بالقصر الجمهوري، استعرض التطورات الإنسانية والأمنية بإقليم دارفور، في إطار اللقاءات التي يعقدها الوفد، مع كبار المسؤولين بالبلاد، لاسيما أطراف اتفاق جوبا لسلام السودان.

وأشار عضو مجلس السيادة السوداني، إلى التحسن الملحوظ الذي يشهده الوضع الأمني والإنساني بالإقليم، ونفى وجود أي انتهاكات منظمة ضد المدنيين في الوقت الراهن، وأن هناك مساعي جارية لاحتواء بعض المشاكل الأمنية من خلال تفعيل دور القوات المشتركة.

وأكد عضو مجلس السيادة السوداني، التزام الحكومة وتعاونها مع وفد المحكمة الجنائية، بتسهيل مهمته، ومده بالمعلومات التي يحتاجها إلى جانب تمكينه من الوصول للمناطق التي يرغب في زيارتها.