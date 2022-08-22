القوات المسلحة العراقية: اعتقال 5 إرهابيين في محافظتي بغداد والانبار

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول اليوم الاثنين، اعتقال 5 إرهابيين بينهم مختص بالتجنيد ونشر الفكر الإرهابي في محافظتي بغداد والانبار.

وقال اللواء يحيى رسول في بيان، حسبما نقلت قناة السومرية نيوز العراقية، إنه "بتوجيه القائد العام للقوات المسلحة، نفذ جهاز مكافحة الإرهاب سلسلة من الواجبات النوعية الدقيقة التي استهدفت عناصر فاعلة في عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف أنه "وفقا لمعلومات استخبارية نفذ جهاز مكافحة الإرهاب عمليات في محافظتي (بغداد - الانبار) أسفرت عن إلقاء القبض على (5) إرهابيين بينهم عنصر مختص بالتجنيد ونشر الفكر المتطرف".