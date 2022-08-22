هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 8 منازل قيد الإنشاء في قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا، وذلك وفقا لما جاء في وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال أمين سر حركة "فتح" في الديوك التحتا، عصام سميرات، لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وهدمت 8 منازل قيد الإنشاء تعود غالبيتها لمقدسيين قرروا البناء في أريحا، مضيفا أن مساحة كل منزل تقدر ما بين 130 -150 مترا مربعا.

وأشار إلى أن أصحاب المنازل هم: خليل عفانة، ورائد سمرات، ومرعي جعابيص، وناصر الشلودي، وشريف قعقوري، ويوسف الأسمر، وكمال براهمة، وأيمن صب لبن.

وتتعرض قرية الديوك التحتا إلى اعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضمن سياسة التهجير القسري الهادفة إلى إفراغ المنطقة من أهلها لصالح التوسع الاستيطاني.