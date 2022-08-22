الاتحاد الأوروبي يُدين هجمات مقديشو

أدان الاتحاد الأوروبي هجومًا شنته حركة "الشباب" ضد فندق في العاصمة الصومالية "مقديشيو"، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات، أن الهجوم على فندق في مقديشو جاء في وقت حرج؛ حيث تم إعلان الحكومة الفيدرالية الجديدة في الصومال وسعيها لمواصلة مهامها.

وأضاف البيان: من الواضح أن الهجوم كان يهدف إلى تشتيت انتباه السياسيين والأجهزة الأمنية وتكثيف الضغط على الوضع الذي لا يزال متوترًا بالفعل في أعقاب العملية الانتخابية المطولة التي اختتمت في مايو الماضي. ولكن لا ينبغي لهذا الهجوم الأخير أن يقوض جهود الرئيس والحكومة لتحقيق السلام والمصالحة بين السكان الصوماليين.

وأخيرًا، جدد الاتحاد الأوروبي عزمه لدعم هذه الجهود، مؤكدًا تضامنه مع شعب وحكومة الصومال.