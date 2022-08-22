روسيا وأوكرانيا: موسكو تبحث عن مجندين جدد وتناشد مواطنيها للتطوع للمشاركة في الحرب

والعديد من الجثث تعود بالفعل.

ولم تذكر روسيا أرقاماً، لكن مسؤولين غربيين يقولون إن ما بين 70 ألفاً و80 ألف جندي روسي قتلوا أو أصيبوا منذ أن شنت غزوها قبل ستة أشهر.

ومن أجل جذب مجندين جدد، تقدم السلطات للمتطوعين مبالغ ضخمة من المال وقطع أراض وحتى أماكن متميزة لأطفالهم في المدارس الروسية.

حتى أن المسؤولين عن التجنيد، كانوا يزورون السجون الروسية لتسجيل النزلاء واعدين اياهم بالحرية والمال.

ويقول الصحفي الاستقصائي، رومان دوبروخوتوف، إن حملة التجنيد هي علامة على اليأس من جانب السلطات: "هذا ليس نوع الجنود المطلوبين لحرب منتصرة. لا يزال الكرملين يأمل في أن تنتصر الكمية على النوعية. وأنهم يستطيعون الحصول على مئات الآلاف من الأشخاص اليائسين من ديونهم ويلقون بهم في منطقة الصراع".

وعلى الرغم من المبالغ النقدية المعروضة على المجندين المحتملين، وهي ما يصل إلى 5700 دولار أمريكي شهرياً في بعض الحالات، يقول رومان إن الواقع مختلف:

"الناس لا يحصلون على هذه الأموال في الواقع. إنهم يعودون [من أوكرانيا] الآن ويخبروننا نحن الصحفيين كيف تم خداعهم. هذا يؤثر أيضاً على الوضع الحالي، هذا الافتقار إلى الثقة في حكومتنا، لذلك لا أعتقد أن هذه الاستراتيجية ستنجح".

لكن البعض سعيد بالانضمام.

غادر يفغيني، نجل نينا تشوبارينا، قريتهم في منطقة كاريليا الشمالية للانضمام إلى كتيبة متطوعين. تقول نينا إن ابنها، الذي لم تكن لديه خبرة عسكرية، حصل على سلاح وأرسل مباشرة إلى أوكرانيا.