رئيس جامعة مطروح يستقبل رئيس مجلس العمد والمشايخ



استقبل الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، العمدة عبد الله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ القبائل بالمحافظة،، بمقر الحرم الجامعي الجديد شرق مدينة مرسى مطروح.



وأكد رئيس جامعة مطروح، أنه يثمن غاليًا هذه الزيارة للجامعة في مقرها الجديد، وعلى كامل تقديره للدور الحيوي الذي يلعبه مجلس عمد ومشايخ مطروح، في العديد من المجالات بالمحافظة، مضيفًا أنهم لا يدخرون جهدًا في تقديم ما من شأنه خدمة الجامعة وإقليم مطروح.



ومن جانبه أكد العمدة عبد الله الزيات، على دور جامعة مطروح في خدمة المجتمع المحلي بجانب دورها التعليمي، مشيدين بسرعة وحجم الإنجاز بمنشآت الحرم الجامعي الجديد، والذي ظل حلمًا طال انتظاره لأبناء الإقليم لعقود عديدة.