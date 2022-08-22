العرابي يعدد دلالات القمة العربية الخماسية في مدينة العلمين

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن القمة العربية الخماسية في مدينة العلمين استكمال لما قبل قمة جدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن مصر أجرت اتصالات عربية مكثفة قبل تلك القمة، سواء على مستوى ثنائي أو ثلاثي.

وأوضح أن قمة العلمين تضم دولا تنخرط في عدة تجمعات ثلاثية مثل "مصر- الأردن- العراق"، و"مصر- الأردن- الإمارات"، حيث يجري تنسيق اقتصادي مشترك وتقام مشروعات استثمارية مشتركة.

وأشار إلى أن مثل هذه التجمعات تعتبر نواة تستقطب دولا أخرى، موضحا أن البحرين مؤهلة لدخول هذا الإطار.

وشدد على أهمية توسيع مثل هذه التجمعات لتكون أكثر اندماجا وتشابكا مع بعضها البعض.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر اليوم، بمطار العلمين، كلًا من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بزيارة ضيوف مصر الكرام في لقاء أخوي خاص، معرباً عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادةً وشعباً للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها بأشقائها من الدول العربية.

وأضاف أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية، والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم.