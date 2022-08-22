لافروف: موقف روسيا من قضية كوسوفو لم يتغير

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في اجتماع مع وزير الداخلية الصربي ألكسندر فولين، أنه يجب حل التصعيد في كوسوفو مع احترام المصالح المشروعة لبلجراد.

وقال لافروف، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، مساء اليوم الاثنين: "بالنسبة لكوسوفو، فإن موقف روسيا لم يتغير.. بالطبع، يجب أولًا وقبل كل شيء أن تمتثل للقانون الدولي وأن تتأكد من حصولها على موافقة مجلس الأمن الدولي. سنقبل فقط مثل هذه النتيجة التي تناسب الصرب.. سنقدم دعما شاملا لأصدقائنا الصرب لتحقيق هذه النتائج".

كان وزير الداخلية الصربي قد وصل إلى موسكو في زيارة عمل، وعقد اليوم اجتماعا مع وزير الخارجية الروسي.