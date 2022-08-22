مصدر: روسيا تسلم مالي عدة طائرات مروحية ومقاتلة

قال مصدر عسكري روسي، إن روسيا سلمت عدة طائرات مروحية ومقاتلة إلى مالي، في وقت تكافح فيه الدولة الإفريقية الإرهاب الدولي.

وقال المصدر، لوكالة أنباء "تاس" الروسية: "هذا ليس تعاونًا عسكريًا تقنيًا بحتًا، ولكنه مشروع خاص، هناك عدة طائرات هليكوبتر وطائرات مقاتلة من تلك الموجودة تحت تصرف وكالة الدفاع الروسية بين الطائرات التي تم تسليمها إلى مالي".

وكانت تقارير إعلامية قد نقلت، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن وزير دفاع مالي الكولونيل ساديو كامارا قوله إن بلاده تعمل حاليا على تعزيز قدراتها الاستطلاعية والهجومية بطائرات "إل-39" و"يو-25" وطائرات هليكوبتر هجومية من طراز "مي-24بي"، وهي طائرات أضيفت إلى طائرات "بي-35" و"مي-24"، التي تم تسليمها بالفعل.

وفي المقابل، تعهدت وزارة الدفاع الروسية منتصف بمواصلة تقديم المساعدة الشاملة للحكومة الشرعية في مالي في حربها ضد الإرهاب.

ومن ناحية أخري، كشفت الاستخبارات البريطانية، في موجزها الاستخباري اليومي حول الوضع في أوكرانيا، عن مساعٍ روسية متزايدة لتحفيز القوات المساعدة بالوكالة التي تستخدمها لتعزيز موقف قواتها النظامية في مدينة دونباس شرق أوكرانيا.

وقالت الدفاع البريطانية، في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم، إنه "من المرجح أن تكافح روسيا بشكل متزايد لتحفيز القوات المساعدة التي تستخدمها لزيادة قواتها النظامية في دونباس، وذلك باللجوء إلى منحهم حوافز مالية مباشرة في ضوء اعتبار بعض الوحدات القتالية الروسية غير جديرة بالثقة في العمليات الهجومية".