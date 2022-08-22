محافظ القليوبية يطلق إشارة بدء تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد

أطلق اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ود. جمال سوسة رئيس جامعة بنها، إشارة بدء المرحلة الثانية من مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد.

واستمع المحافظ ورئيس جامعة بنها، إلى شرح تفصيلى من مهندسي شركة وادى النيل، حول مراحل تنفيذ مشروع المستشفى الجديد والرسومات والتصميمات والتخصصات والخدمات الطبية التي سوف تقدمها للمواطنين.

وأكد عبدالحميد الهجان، أن المحافظة تشهد حاليا طفرة تنموية كبيرة في تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية بالقطاعات المختلفة بنطاق المحافظة، مُشيرًا إلى أن مشروع مستشفى بنها الجامعى الجديد يعد أحد المشروعات الهامة الجاري إنشاؤها بالمحافظة، ويمثل إضافة جديدة للمنظومة الصحية؛ لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.

وأضاف أن المحافظة كان لها نصيب كبير في المشروع القومي لتطوير 31 مستشفى على مستوى الجمهورية، ويجري حاليًا تطوير 5 مستشفيات على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى تفعيل بروتوكول التعاون بين المحافظة وجامعة بنها لإقامة مستشفى بنها الجامعي الجديد.

ومن جانبه، أكد رئيس الجامعة، أن مشروع إنشاء مستشفى بنها الجامعي الجديد يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية ورؤية مصر 2030؛ للتنمية المستدامة وخطة الجامعة فى المجال الصحي، والتي تتسق مع الخطة التى تتبناها الدولة لدعم وتطوير القطاع الصحي فى مصر والارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا تنفيذ المشروع طبقًا للأكواد العالمية في مجال إنشاء المستشفيات الجامعية، وبأعلى جودة، وسيتم تزويده بأحدث الأجهزة لإجراء العمليات في مختلف التخصصات الطبية.

وأوضح أن مشروع المستشفى الجديد يعد أحد أكبر المشاريع الطبية، والذى سيُحدث نقلة نوعية في الخدمة الطبية المقدمة لمواطني محافظة القليوبية ومحافظات الدلتا، وتخفيف العبء عن مستشفى بنها الجامعي ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة.

ومن جهته، أكد هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، التزام الشركة وفقًا لما تم الاتفاق عليه، وتنفيذ المشروع طبقًا للأكواد العالمية في مجال إنشاء المستشفيات الجامعية وبأعلى جودة، مُشيرًا إلى أن مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد يعد أحد المشروعات العملاقة التي تتطلب تضافر جميع الجهود لتمويل هذا الصرح الطبي الهام.

جدير بالذكر أن مشروع المستشفى التخصصي الجديد سيتم إنشاؤه على 4 مراحل بإجمالي مسطحات بنائية 60 ألف متر مربع، وتشمل بدروم وأرضى و7 متكرر بسعة 450 سريرًا، و15 غرفة عمليات، و50 سريرًا بالعناية المركزة، والعديد من التخصصات الجديدة طبقًا لأحدث المعايير الدولية.

جاء ذلك بحضور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمود عراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد الأشهب عميد كلية الطب البشري، ومحمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة، وعمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، وأيمن بيومي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، وهاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل ووزير النقل الأسبق، واللواء خالد نبيل رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية، ولفيف من قيادات جامعة بنها.