أكد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي أنه محمد صلاح، لاعب فريقه أصبح أكثر اكتمالًا، بعدما نجح في معرفة كيفية استخدام قدمه اليُمنى.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها شبكة جول العالمية: "صلاح يتطور دائمًا. إنه حقًا مجنون.. لقد وجد قدمه اليمنى في أجازة الصيف".

وأضاف: "عادةً عندما يأتي لاعب من طرف الملعب يستخدم الجزء الداخلي من القدم لتصويب الكرة في الزاوية البعيدة، وهدف صلاح تشيلسي كانًا رائعًا جدًا، لكن هذا الموسم نجح في استخدام قدمه اليمنى أيضًا".

وتابع المدرب الألماني: "من الواضح أنه محترف كبير ويحاول بالفعل إضافة أشياء إلى مهاراته".

وأتم كلوب قائلًا: "إنه مهاجم كبير ومتفوق ومع الأرقام التي يمتلكها، ليس فقط من حيث التهديف ولكن من ناحية المساعدة أيضًا، إنه كبير".

ويواجه ليفربول في التاسعة مساء اليوم الإثنين فريق مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.