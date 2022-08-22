اليابان: تسجيل 141 ألفا و59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في اليابان اليوم الاثنين تسجيل 141 ألفا و59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وسجلت حكومة العاصمة اليابانية اليوم 15 ألفا و85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بانخفاض بواقع 9695 حالة مقارنة بأمس الأحد.



وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات بسبب أعراض حادة في طوكيو، بلغ 36 شخصا، بانخفاض بواقع حالتين عن أمس الأحد، طبقا لمسؤولين بقطاع الصحة. وبلغ العدد على الصعيد الوطني 640 شخصا، بارتفاع بواقع ثماني حالات عن أمس الأحد.



وسجلت اليابان 245 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.