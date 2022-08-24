تحرير 3 محاضر مخالفة لمخابز بلدية في مدينة سفاجا

شنت إدارة تموين سفاجا، حملات لضبط المخالفين برئاسة فوزي الدنفي، وتم المرور على المخابز البلدية، في إطار المتابعة اليومية للأرصدة والأوزان والمواصفات.



أسفرت الحملات عن تحرير 3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و1 محضر عجز 2 جوال دقيق زنة 50 ك، و1 محضر عجز 1 جوال دقيق زنة 50 ك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإرسال التقارير لمديرية التموين بالبحر الأحمر.



يأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بالمراقبة والتفتيش الدائمين على جودة إنتاج الخبز وتوجيهات المهندس ربيع إسماعيل أبو جبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحر الأحمر.