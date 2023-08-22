الإماراتي سلطان النيادي المتواجد بمحطة الفضاء الدولية منذ 5 أشهر يدرس درجات الإشعاع على رواد الفضاء

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء بدبي، اليوم الثلاثاء، أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، المتواجد حاليا بمحطة الفضاء الدولية منذ 5 أشهر، يعمل على تجربة لدراسة درجات الإشعاع الفضائي على متن محطة الفضاء الدولية.



وأوضح أن التجربة أجريت بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية، والمركز الوطني للدراسات الفضائية بفرنسا.



وتمثل تجربة أول مشروع لقياس جرعات الألياف الضوئية يتم تنفيذه في الفضاء بهدف تعزيز قدرة رواد الفضاء على معرفة مستويات الإشعاع التي يتعرضون لها أثناء وجودهم على متن محطة الفضاء الدولية.



ويعتبر هذا المشروع الطويل المدى، الذي يشرف عليه حالياً النيادي، فريداً من نوعه، ويتم خلاله إرسال بيانات إلى الأرض لتحليل تأثير الإشعاع، ومن ثم تحسين الظروف الفضائية المناسبة لصحة وسلامة رواد الفضاء على متن المحطة.



وقال مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء، عدنان الريس: تعمل التجربة، على تهيئة بيئة آمنة لرواد الفضاء في المهمات طويلة الأمد على متن محطة الفضاء الدولية، وستساهم نتائج هذه الدراسة في رصد درجات الإشعاع ومراقبته، وبالتالي ضمان سلامة الرواد في المهام المستقبلية.



وأضاف: البيانات التي أرسلها سلطان النيادي ستساهم في تقديم توقعات أكثر دقة فيما يخص الإشعاعات على متن محطة الفضاء الدولية لضمان سلامة رواد الفضاء.