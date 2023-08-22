الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته للإفراج عن البهائيين المحتجزين في صنعاء

جدد الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الثلاثاء، دعوته إلى الإفراج عن البهائيين المحتجزين في العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، عبر حسابها على منصة إكس"في اليوم العالمي لإحياء ذكرى أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد، ندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أتباع الطائفة البهائية المحتجزين في صنعاء".

وشددت البعثة على أن حرية المعتقد حق إنساني أساسي، دون مزيد من المعلومات.

وشن مسلحون حوثيون مداهمة عنيفة على تجمع سلمي للبهائيين بصنعاء في 25 مايو الماضي، واعتقلوا ما لا يقل عن 17 شخصاً، بينهم 5 نساء، وأخفوهم قسراً.

وقوبلت هذه الحادثة بإدانات محلية ودولية واسعة.