كوريا الشمالية تحذر من اندلاع حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية

نددت كوريا الشمالية بجارتها الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الثلاثاء لتنظيمهما تدريبات عسكرية سنوية مشتركة، محذرة من أن تلك التدريبات قد تؤدي إلى "حرب نووية حرارية" غير مسبوقة في شبه الجزيرة الكورية.

كما اتهمت كوريا الشمالية سول وواشنطن وطوكيو بعقد قمة ثلاثية في كامب ديفيد الأسبوع الماضي لاعتماد سلسلة من الوثائق "لتفصيل وتخطيط وصياغة استفزازات الحرب النووية"، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في تقرير باللغة الإنجليزية إن "حربا نووية حرارية واسعة النطاق غير مسبوقة تقترب من شبه الجزيرة الكورية كل لحظة كحقيقة" ، مضيفة أن التدريبات العسكرية "عدوانية" بطبيعتها ، ومن المحتمل أن تشمل أصولا استراتيجية نووية أمريكية، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.