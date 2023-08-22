ألمانيا وإستونيا تعتزمان تعزيز التعاون في مكافحة أزمة المناخ وحملات التضليل الروسية

تعتزم ألمانيا وإستونيا تعزيز التعاون بينها بصورة أقوى مما هو عليه الآن في مجال مكافحة أزمة المناخ و"حملات التضليل" المتزايدة من جانب روسيا.

وفي أعقاب محادثات مع نظيرها الإستوني مارجوس تساكنا، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في برلين، اليوم الثلاثاء، إن تقرير مجلس الخبراء المختص بقضايا المناخ والتابع للحكومة الألمانية يوضح أن "علينا جميعا أن نفعل المزيد. لهذا فمن الضروري توحيد جهودنا ولاسيما في الاتحاد الأوروبي".

وتابعت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر: "لأنه في هذا العقد سيتحدد ما إذا كان المجتمع الدولي لا يزال قادرا على منع أسوأ ما في ارتفاع درجة حرارة الأرض، الاحتباس الحراري".

ورأى مجلس الخبراء أن الحكومة الألمانية مفرطة في التفاؤل حيال الجهود التي تقوم بها في مجال مكافحة الاحتباس الحراري. وقال هانز-مارتين هنينج رئيس المجلس المستقل المكون من خمسة أعضاء إنه حتى وإن تم تنفيذ برنامج حماية المناخ الذي وضعه الائتلاف الحاكم في ألمانيا، فإن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ستقل على الأرجح بشكل أقل مما كان متوقعا.

وأعربت بيربوك عن سرورها الشديد لأن إستونيا انضمت إلى مجموعة الأصدقاء الألمانية الدنماركية الداعمة لدبلوماسية مناخ طموحة في الاتحاد الأوروبي، وقالت إنها تحدثت مع تساكنا حول كيفية تحويل بحر البلطيق "إلى محرك رئيسي أفضل لإمدادتنا المشتركة من الطاقة من المصادر المتجددة"، ورأت أن توسيع نطاق طاقة الرياح البحرية ينطوي على إمكانات هائلة في هذا الشأن.

وطالبت بيربوك بالسير في طرق جديدة فيما يتعلق بالهيدروجين كمصدر للطاقة، وقالت إن ألمانيا سيتعين عليها مستقبلا أن تستورد ثلثي احتياجاتها من الهيدروجين الأخضر، وأضافت أن جمهورية ألمانيا الاتحادية لديها لهذا السبب مصلحة مشتركة هائلة في إنشاء بنية تحتية في منطقة البلطيق تربط بين ألمانيا ودول البلطيق وفنلندا والسويد.

من جانبه، قال تساكنا إن بلاده لديها خطط طموحة للتحول إلى الطاقة الخضراء مشيرا إلى أن من الممكن التعلم من ألمانيا في هذا المجال.

وفي إشارة للحرب الروسية على أوكرانيا، أبدى تساكنا إعجابه بالدعم الذي قدمته ألمانيا لأوكرانيا؛ وبدورها قالت بيربوك إن من الممكن لألمانيا وإستونيا أن تتعلما من بعضهما البعض في مجال مكافحة "المعلومات الكاذبة" الروسية. وصرحت بأنه تم الاتفاق على تعزيز التنسيق في هذا المجال وتبادل الخبرات فيه.