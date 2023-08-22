بريطانيا ترجح تدمير قاذفة روسية بواسطة طائرة درون

رجحت المخابرات العسكرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن يكون الهجوم الذي استهدف مطارا في عمق الأراضي الروسية بطائرة بدون طيار "درون" مطلع هذا الأسبوع قد تسبب في تدمير قاذفة بعيدة المدى من طراز "تو-22إم3".



وفي إفادة تصدرها بانتظام عن الوضع في أوكرانيا، قالت المخابرات العسكرية البريطانية: "نرجح بشدة أن القاذفة باك فاير من طراز تو-22إم3 التابعة للطيران طويل المدى (أحد أفرع القوات الجوية) في روسيا دُمرت على الأرجح في قاعدة سولتسي-2 الجوية في نوفجورود أوبلاست على بعد 650 كيلومترا عن حدود أوكرانيا"، بحسب وكالة "رويترز".



وأضافت: "هذا هو ثالث هجوم ناجح على الأقل على مطارات الطيران طويل المدى، مما يثير تساؤلات حول قدرة روسيا على حماية مواقع استراتيجية في عمق أراضيها".



ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق حتى الآن مما أعلنته بريطانيا بشأن طبيعة الأضرار وحجمها والتي، في حالة التأكد من حدوثها، ستوضح مدى ضعف هذه القاذفات أمام هجمات الطائرات بدون طيار "الدرونز".



ووفقاً لـ"رويترز"، حملت موسكو أوكرانيا مسئولية هذا الهجوم.



وتقول كييف إن روسيا تستخدم القاذفة "تو-22إم3" فوق صوتية لقصف أهداف في أنحاء أوكرانيا.



وكانت أوكرانيا قد أعلنت، الاثنين، أنها شنت هجوما على مطار عسكري آخر في روسيا.



ويعتقد خبراء عسكريون غربيون أن روسيا تملك نحو 60 قاذفة من هذا الطراز.



وقالت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت، إن طائرة درون أوكرانية شنت هجوما على مطار عسكري بمنطقة نوفجورود حيث توجد هذه القاذفات، مما تسبب في إلحاق أضرار بواحدة منها. ولم تذكر الوزارة مزيدا من التفاصيل.



وتشكل هذه القاذفات عنصرا رئيسيا من جهود موسكو الحربية. ولم يصدر تعليق حتى الآن من أوكرانيا. كما لم تعلق روسيا على ما أعلنته بريطانيا.