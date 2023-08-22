ديوان المستشارية الألمانية يطرح مشروع قانون لتعديل قانون جهاز الاستخبارات الخارجية

يعتزم ديوان المستشارية الألمانية تعديل قانون جهاز الاستخبارات الخارجية (بي إن دي) وبالتالي تنفيذ لوائح أصدرتها المحكمة الدستورية الاتحادية.



وذكرت شبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند" أن الأمر يتعلق بتقييد نقل بيانات تتعلق بأشخاص من جانب أجهزة الاستخبارات إلى الشرطة ومكاتب الادعاء العام.



وقالت الشبكة إن هناك "مشروع قانون لتعديل قانون جهاز الاستخبارات الخارجية" ينص على فصل كل لوائح نقل البيانات في قانون جهاز الاستخبارات الخارجية عن قانون جهاز حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) وصياغة لوائح خاصة بجهاز الاستخبارات الخارجية.



كما يهدف مشروع القانون أيضا إلى تحسين حماية جهاز الاستخبارات الخارجي من التعرض للتجسس.



كانت المحكمة الدستورية الاتحادية أصدرت في الثامن والعشرين من سبتمبر من العام الماضي قرارا اعتبر لوائح معينة خاصة بالمكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) غير متوافقة مع القانون الأساسي. وانطبق هذا القرار أيضا على جهاز الاستخبارات الخارجية لأن الفقرة الواردة في قانون الاستخبارات الخارجية و الخاصة بنقل البيانات المتعلقة بأشخاص على سبيل المثال إلى مكاتب الادعاء العام والشرطة تستند إلى اللوائح الواردة في قانون الاستخبارات الداخلية.



واطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على مشروع القانون الذي تطرق أيضا إلى قضية التجسس الروسية في العام الماضي، وطالب المشروع بإتاحة تفتيش أشخاص وحقائب وسيارات حتى رغم عدم وجود اشتباه وذلك بغرض تحسين حماية جهاز (بي إن دي) من التجسس في المستقبل. كما تضمن المشروع أيضا ضرورة فحص الأجهزة الخاصة مثل الهواتف الذكية في حال وجود اشتباه. وورد في مشروع القانون القول:" ينبغي اكتشاف الأنشطة التجسسية المحتملة من جانب أجهزة استخبارات أخرى مبكرا عن طريق إجراءات التفتيش".



يذكر أن العديد من الاتحادات والمنظمات تنتقد ضيق الفترة المحددة لها (يوم واحد) لإبداء ملاحظاتها على مشروع القانون، وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن مجرد الفحص الأول للتغييرات المزمعة يعزز الشك في مشروعية اللوائح الجديدة. واتهمت المنظمة المشرعين بأنهم يهدرون مجددا فرصة إجراء إصلاح شامل تأخر طويلا لقانون جهاز الاستخبارات الخارجي "الذي يعد جزءا من الأرضية الصلبة للدستور".