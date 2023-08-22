سانتوس يستعيد ذاكرة الانتصارات في الدوري البرازيلي

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استعاد فريق سانتوس مذاق الانتصارات من جديد وحقق فوزا مثيرا على جريميو 2 / 1 مساء الأحد في المرحلة العشرين من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى، تغلب فلامينجو على كوريتيبا 3 / 2 وباهيا على براجانتينو 4 / صفر وتعادل جوياس مع أتلتيكو باراناينسي 1 / 1 .

وتقدم جريميو بهدف سجله فرانكو كريستالدو في الدقيقة 47 ثم حسم سانتوس المباراة لصالحه بهدفين سجلهما ماركوس ليوناردو وخوليو فورش في الدقيقتين 63 و90 .

وحقق سانتوس بذلك أول انتصار له خلال آخر ست مباريات ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر بينما تجمد رصيد جريميو عند 33 نقطة في المركز الخامس.

كذلك تغلب فلامينجو على كوريتيبا 3 / 2 ليرفع الأول رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث ويتجمد رصيد كوريتيبا عند 14 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وسجل الأهداف الثلاثة لفلامينجو، جابرييل باربوسا وجيورجيان دي اراسكايتا وجيرسون سانتوس في الدقائق 19 من ضربة جزاء و31 و90 .

بينما سجل هدفي كوريتيبا، روبسون دوس سانتوس فرنانديز وإدو في الدقيقتين 15 من ضربة جزاء و46 .

أما باهيا، فقد حسم مباراته أمام براجانتينو بأربعة أهداف نظيفة سجلها ريزندي وفيتور هوجو وفينيسيوس أليساندرو وكاولي أوليفيريا سوزا في الدقائق التاسعة و38 و60 و84 .

وارتفع رصيد باهيا إلى 21 نقطة في المركز السادس عشر بينما تجمد رصيد براجانتينو عند 32 نقطة في المركز السابع.

وتعادل جوياس مع أتلتيكو باراناينسي 1 / 1، حيث تقدم باراناينسي بهدف سجله فيتور روكي في الدقيقة 39 ثم تعادل جوياس بهدف للاعب أليسون باتيستا في الدقيقة 81 .

وارتفع رصيد جوياس إلى 23 نقطة في المركز الخامس عشر كما ارتفع رصيد أتلتيكو باراناينسي إلى 32 نقطة في المركز السادس.